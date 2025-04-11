شمال سيناء تعلن تعريفة الركوب الجديدة.. والمحافظ يتابع حركة السير بالمواقف (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أبريل 2025 04:29 مساءً - أعلن اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، عن اعتماد تعريفة الركوب الجديدة لوسائل المواصلات العامة بالمحافظة، وذلك عقب قرار زيادة أسعار الوقود، وتشمل الزيادة خطوط السير الداخلية بين مدن المحافظة، بالإضافة إلى الخطوط الخارجية التي تربط شمال سيناء بعدد من المحافظات الأخرى.

وأوضح المحافظ أن نسبة الزيادة في تعريفة الركوب بلغت 13% من الأسعار السابقة، حرصًا على تحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين ومصالح السائقين وأصحاب المركبات، وضمان استمرارية تقديم الخدمة.

وجاءت تعريفة الركوب الجديدة للخطوط الخارجية كالتالي:

* العريش / القاهرة: 137 جنيهًا بدلاً من 120 جنيهًا

* العريش / الإسماعيلية: 88 جنيهًا بدلاً من 78 جنيهًا

* العريش / القنطرة: 65 جنيهًا بدلاً من 57 جنيهًا

* العريش / المنصورة: 145 جنيهًا بدلاً من 135 جنيهًا

* العريش / بورسعيد: 80 جنيهًا بدلاً من 70 جنيهًا

* العريش / طور سيناء: 225 جنيهًا بدلاً من 200 جنيه

* بئر العبد / القنطرة: 31 جنيهًا بدلاً من 27 جنيهًا

* منفذ رفح / المرج: 158 جنيهًا بدلاً من 140 جنيهًا

* رابعة / القنطرة: 20 جنيهًا بدلاً من 17 جنيهًا

* نخل / السويس: 68 جنيهًا بدلاً من 60 جنيهًا

* العريش / الزقازيق (خط جديد): 135 جنيهًا

* العريش / فاقوس (خط جديد): 125 جنيهًا

وأكد المحافظ أنه تم التوجيه للجهات المختصة بمتابعة تنفيذ التعريفة الجديدة، والتعامل بحسم مع أي مخالفات لضمان التزام الجميع بالتسعيرة الرسمية الجديدة.