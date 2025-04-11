وزير الخارجية يلتقى نظيره التونسي والمبعوثة الأممية إلى ليبيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أبريل 2025 03:32 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الجمعة مع "محمد علي النفطي" وزير خارجية الجمهورية التونسية و "هانا تيتيه" المبعوثة الأممية إلى ليبيا، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

أبرز الوزير عبد العاطي الأولوية التي يمثلها الملف الليبي بالنسبة للأمن القومي المصري ولمصالح مصر كدولة جوار مباشر لليبيا، مؤكدًا الدعم المصري للجهود الأممية من أجل إطلاق عملية سياسية لتسوية الأزمة فى ليبيا.