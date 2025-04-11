كشف ملابسات تداول فيديو بتعدي أحد الأشخاص بالضرب على دابة في الهرم وتدخل أجنبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أبريل 2025 03:32 مساءً - فى إطار كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على دابة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ، قامت على آثرها (سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول") بالتعدى عليه والعدو خلفه .

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة ( أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وأضاف أنه حال وقوفه بجوار الدابة إنتابتها حالة من الهياج فقام على آثرها بالتعدى عليها بالضرب لمحاولة تهدئتها وفوجئ بالسيدة المشار إليها بمحاولة التعدى عليه فقام بنهرها والإبتعاد عنها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.