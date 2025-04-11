محافظ مطروح يكلف مركز السيطرة للشبكة الوطنية بمتابعة حالة المرور بالمواقف

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أبريل 2025 03:32 مساءً - كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة وغرفة العلميات بالمتابعة المستمرة مع مسؤولي المراكز بالمحافظة الالتزام بأسعار اجرة سيارات نقل الركاب والاطمئنان على استقرار الحالة العامة مع المرور على المواقف ومحطات تموين السيارات، وفق ما ذكرت إكسترا نيوز.

وشدد محافظ مطروح على ضرورة رصد اي مشكلات مع متابعة توافر كميات الوقود والتزام محطات الوقود بالأسعار المقررة وتكثيف حملات الرقابة المشتركة مع مديرات التأمين والمرور ومباحث المرور لاتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة او استغلال للمواطنين.