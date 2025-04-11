محافظ بورسعيد: لن نتهاون مع أى سائق يتجاوز تعريفة الركوب الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أبريل 2025 03:32 مساءً - أكد اللواء محب حبشي محافظ بور سعيد، أن الدولة لن تتهاون مع أي سائق يتجاوز التعريفة الجديدة للمواصلات، مشددا على أن هناك تعليمات مشددة لجميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف الرقابة على المواقف، ومتابعة التزام السائقين بالتسعيرة الجديدة، وفق النشرة الإخبارية لاكسترا نيوز.

وشدد محافظ بورسعيد حرصهم على أن تكون التعريفة الجديدة عادلة ومتناسبة مع الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود دون ان يتحمل المواطن أي أعباء غير مبررة، والمحافظة قامت بتعميم التعريفات الجديدة على جميع المواقف مع التنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية لضمان تطبيقها الفوري.