محافظ أسوان يشدد على المسئولين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود والسرفيس

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أبريل 2025 03:32 مساءً - شدد الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على المسئولين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود ومواقف السرفيس ، بالإضافة إلى مراقبة الأسواق لمتابعة أسعار السلع لعدم استغلال الجشعين من التجار لزيادة أسعار الوقود، وفقا لما ذكرته قناة إكسترا نيوز في نشرة الاخبار.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه تم وضع مجموعة من المعايير لتطبيق التعريفة الجديدة تهدف إلى مراعاة كثافة الخط داخل حدود المحافظة ، مع مراعاة أسعار قطع الغيار والزيوت ، فضلاً عن جرد كميات الوقود والسولار المتواجدة في محطات الوقود بمعرفة مديرية التموين لضمان بيع الكميات المتاحة بالسعر السابق قبل الزيادة ، وبالتوازى تم التنسيق مع المحافظات المجاورة بالأقصر وقنا والبحر الأحمر لتحديد التعريفة الجديدة من وإلى أسوان ، وتم طباعة التعريفة على لوحات توضيحية بكافة المواقف بمختلف المراكز والمدن لتعريف المواطنين بها على الوجه الأكمل.