محافظ الفيوم يوجه بتشديد الحملات الرقابية على محطات الوقود ومواقف النقل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أبريل 2025 03:32 مساءً -

وجه اللواء أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بتشديد الحملات الرقابية على محطات الوقود ومواقف السرفيس والنقل الجماعى، للتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة للمواصلات، وفقا لما ذكرته قناة إكسترا نيوز في نشرة الأخبار.

أعلنت محافظة الفيوم تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى، وذلك بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تحريك أسعار البنزين والسولار، بدءاً من صباح اليوم الجمعة 11 ابريل 2025.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنه فور الإعلان عن تحريك أسعار الوقود، تم تكليف لجنة تحديد تعريفة المواصلات، بعقد اجتماع عاجل، للوقوف على الأسعار الجديدة للمواصلات، مع الوضع فى الاعتبار مسافة كل خط سير وعدد الرحلات، تحقيقاً للعدالة.

كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة، مشيراً إلى أن اللجنة قد عقدت اجتماعها بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، لافتاً إلى أن نسبة الزيادة كانت بمتوسط 15 % لكافة الخطوط.