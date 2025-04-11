حالة الطقس السبت.. معتدل نهارا مائل للبرودة ليلاً والعظمى بالقاهرة 23 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أبريل 2025 03:32 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت 12 أبريل 2025، طقسا معتدل الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، مائلا للحرارة على جنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر.

ويشهد غدا نشاط رياح أحيانا على أغلب أنحاء الجمهورية، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 23 درجة.

الصغرى 14 درجة.

الإسكندرية

العظمى 21 درجة.

الصغرى 13 درجة.

مطروح

العظمى 20 درجة.

الصغرى 12 درجة.

سوهاج

العظمى 27 درجة.

الصغرى 09 درجة.

قنا

العظمى 28 درجة.

الصغرى 13 درجة.

أسوان

العظمى 29 درجة.

الصغرى 15 درجة.