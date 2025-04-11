الأمور تحت السيطرة.. محافظ المنوفية يوجه بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود ومواقف السيارات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أبريل 2025 02:28 مساءً - وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومواقف السيارات، للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة ومحاسبة المخالفين، وفق ما أفادت قناة اكسترا نيوز.

وأكد اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، على التواجد الميداني والمتابعة على مدار الساعة والتنسيق الكامل مع إدارة المرور والمواقف والتموين، وتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومواقف السيارات، للتأكد من التزام سائقي السيارات العاملة بالتعريفة الجديدة.

وتابع محافظ المنوفية الجولات الميدانية لرؤساء الوحدات المحلية لمنوف وحي غرب شبين الكوم لمواقف السيارات ومحطات الوقود، للوقوف على مدى التزام سائقى السيارات بالتعريفة المقررة، وعدم التلاعب بالزيادة في التسعيرة ومخالفة خطوط السير، والتأكد من تعليق بنرات ولوحات إرشادية وملصقات مدون عليها التعريفة الجديدة داخل المواقف، منعاً لاستغلال المواطنين.