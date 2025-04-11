محافظ القاهرة يوجه بتكثيف الرقابة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أبريل 2025 02:28 مساءً - وجه الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة وخطوط السير، وشدد على ضرورة التعامل مع أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين على الفور، حسبما عرضت النشرة الإخبارية على قناة اكسترا نيوز.

وتفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة عددًا من مواقف النقل الجماعى في عددٍ من أحياء العاصمة للاطمئنان على حركة نقل الركاب، وانتظام العمل بالمواقف، والالتزام بخطوط السير، والتعريفة الجديدة فى ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية تحريك سعر البنزين والسولار .

وبدأت جولة محافظ القاهرة من موقف عبد المنعم رياض بالتحرير، للتأكد من التزام السائقين العاملين على جميع الخطوط بالتعريفة المقررة من المحافظة، والتى تم وضعها بمكان ظاهر في مدخل الموقف.

وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه تم وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعي مصلحة المواطن والسائق، وروعى فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة، بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.