ضبط تشكيل عصابى في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية بالشرقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أبريل 2025 02:28 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الدخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة الشرقية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما (عدد من الأكلاشيهات والأختام المزورة-عدد من المحررات والمستندات "مزورة ومعدة للتزوير" – الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير – عدد من الأصول والصور الضوئية من المحررات الرسمية والثبوتية خاصة بعملائهما – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية")، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.