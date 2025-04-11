الأجهزة الأمنية بالمرصاد لجرائم السرقات في القاهرة: سقوط عصابتي سرقة بطاريات السيارات بالنزهة والدرجات الهوائية بعابدين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أبريل 2025 02:28 مساءً - فى إطار مكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مرتكبى جرائم السرقات..فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط (سائق - عاطل) بدائرة قسم شرطة النزهة ، لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة بطاريات السيارات.. وبحوزتهما 5 بطاريات ، وبمواجهتهما إعترفا بأن البطاريات المضبوطة من متحصلات نشاطهما الإجرامى.





ضبط (عاطل"له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة النزهة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المغافلة" ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه واقعتين سرقة سيارتين ، وأرشد عن السيارتين.

ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الشرابية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك" ، وبحوزته "فرد خرطوش – عدد من الطلقات – كمية من مخدر الهيروين" ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط السيارات المستولى عليها.





ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة عابدين ، لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات الهوائية.. وبحوزتهما "3" دراجات ، وبمواجهتهما إعترفا بأن المضبوطات من متحصلات نشاطهما الإجرامى.





ضبط (5 أشخاص – "لأحدهم معلومات جنائية" ويقيمون بمحافظة الشرقية) بدائرة قسم شرطة الشروق ، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" وإعترفوا بإرتكابهم 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب .. تم بإرشادهم ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهم سىء النية (ميكانيكى – مقيم بمحافظة الشرقية).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.