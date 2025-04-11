حملات أمنية لضبط جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام بعدد من مديريات الأمن

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أبريل 2025 02:28 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

ضبط عدد (21) قضية جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (أكثر من 13 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 3 كيلو جرام لمخدر الشابو – أكثر من كيلو جرام لمخدر الهيروين - كمية لمخدر الأفيون – عدد من الأقراص المخدرة).. بحوزة (21 متهم "لـ 5 منهم معلومات جنائية")، وكذا ضبط (104) قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص".. عبارة عن (30 بندقية آلية - 34 بندقية خرطوش – 2 طبنجة - 38 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 91 متهم لـ 19 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ عدد (648) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (4) قضايا جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 3 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدرى "الشابو، الهيروين").. بحوزة (5 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية")، وكذا ضبط (6) قطع سلاح نارى "بدون ترخيص".. عبارة عن (بندقية آلية – 5 فرد محلى - عدد من الطلقات) .

تنفيذ عدد (814) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (3) قضايا جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 8 كيلو جرام لمخدر البانجو – أكثر من 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط (3) قطع سلاح نارى "بدون ترخيص".. عبارة عن (3 فرد محلى – عدد من الطلقات) بحوزة (3 متهمين"لـهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.