جهود الداخلية في 24 ساعة: ضبط 358 قضية مخدرات و169 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 85044 حكما قضائيا متنوعا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أبريل 2025 02:28 مساءً - فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة.

أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (358) قضية جلب مواد مخدرة .. بإجمالى (409) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت أكثر من (382كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت أكثر من (55كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت أكثر من (41كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت قرابة (31كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت قرابة (26كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت قرابة (24كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت أكثر من (12كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت أكثر من (4كيلو جرام).

كمية من مخدر فرجينيا وزنت (400جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (270جرام).

عدد (502) أمبول مخدر.

عدد (9493) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (169قطعة سلاح نارى بحوزة 144متهم) .. وذلك على النحو التالى :

(10) بنادق آلية.

(11) بندقية خرطوش.

(3) طبنجات.

(145) فرد محلى.

(116) طلقة نارية مختلفة الأعيرة.

(10) خزينة متنوعة.

(232) قطعة سلاح أبيض.

ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (85044) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(378) حكم جناية.

(27004) حكم حبس جزئى.

(4680) حكم حبس مستأنف.

(41844) حكم غرامة.

(11138) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى ، ضما (4) متهمين إرتكبوا عدد (6) حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (27) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (22) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط عدد (271) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (26097) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (63) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (12) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.