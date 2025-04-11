جولة تفقدية غدا لرئيس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أبريل 2025 02:28 مساءً - يقوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية غدا السبت لمشروعات مدينة العلمين الجديدة.

كان رئيس الوزراء قد تابع مؤخرا مستجدات موقف التعويضات والإزالات بمنطقة رأس الحكمة، فضلًا عن موقف تنفيذ الأعمال بالمنطقة الاستثمارية ، والموقف التنفيذي لمنطقة "شمس الحكمة"، موقع السكن البديل للعائلات، من حيث تنفيذ شبكات المرافق التي تشمل المياه والصرف الصحي وكذا شبكة الطرق الرئيسية والفرعية. وتم التأكيد في هذا الشأن على أن التنفيذ قد بلغ نسبًا متقدمة للغاية.