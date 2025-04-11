وزير الخارجية: تهجير الفلسطينيين يعنى تصفية القضية وهذا ما تريده إسرائيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أبريل 2025 02:28 مساءً - أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن الموقف العربي واضح بالرفض الكامل لأي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم أو دفعهم خارج وطنهم سواء بشكل مؤقت أو بشكل دائم، قائلا: "خروج الشعب الفلسطيني من أرضه يعني تصفية القضية الفلسطينية وهذا ما يريده الطرف الإسرائيلي".

وأضاف وزير الخارجية، مؤتمر صحفي للجنة الوزارية العربية الإسلامية حول غزة، أن الخطة العربية لإعادة إعمار غزة تتضمن إقامة منازل مؤقتة للشعب الفلسطيني، وتوفير خدمات أساسية تساعده على التمسك بأرضه، مؤكدا أن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه خط أحمر وخروج الشعب الفلسطيني من أرضه سيعني تصفية القضية الفلسطينية.