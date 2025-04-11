اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 33 مليون جنيه من الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أبريل 2025 02:28 مساءً - تستمر جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة الدقهلية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية) .

وقُدرت أعمال الغسل بـ (33 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.