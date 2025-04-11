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وزير الأوقاف ينعي والد رئيس جامعة الأزهر

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وزير الأوقاف ينعي والد رئيس جامعة الأزهر

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أحمد جودة - القاهرة - بقلوب يملؤها الحزن والأسى، ينعي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والد الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر.

وإذ يتقدم الدكتور أسامة الأزهري، بخالص العزاء والمواساة إلى الدكتور سلامة داود، وإلى الأسرة الكريمة، فإنه يتضرع إلى الرحمن الرحيم أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويرزقه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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