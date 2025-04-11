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ببالغ الحزن والأسى.. موقع "دوت الخليج" ينعي والدة الدكتورة ابتسام تميم

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ببالغ الحزن والأسى.. موقع "دوت الخليج" ينعي والدة الدكتورة ابتسام تميم

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أحمد جودة - القاهرة - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى موقع دوت الخليج، برئاسة الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير، والأستاذ أحمد الليمون، مدير التحرير، والأستاذة ميسون أبو الحسن، رئيس قسم التعليم، وجميع العاملين بالموقع، والدة الدكتورة ابتسام تميم، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي بوزارة التعليم العالي، والتي وافتها المنية منذ قليل.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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