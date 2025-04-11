نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببالغ الحزن والأسى.. موقع "دوت الخليج" ينعي والدة الدكتورة ابتسام تميم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى موقع دوت الخليج، برئاسة الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير، والأستاذ أحمد الليمون، مدير التحرير، والأستاذة ميسون أبو الحسن، رئيس قسم التعليم، وجميع العاملين بالموقع، والدة الدكتورة ابتسام تميم، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي بوزارة التعليم العالي، والتي وافتها المنية منذ قليل.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"