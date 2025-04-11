محافظة الإسكندية تعلن تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أبريل 2025 01:29 مساءً - اعتمدت محافظة الإسكندرية تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة ووسائل النقل الداخلية والخارجية والنقل العام، وذلك بناء على ما تم عرضه من قبل مشروع محطات الركاب والانتظار، ووفقًا لقرارات لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول، بعد تحريك أسعار بعض المنتجات.

وأوضح الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، أن اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل التعريفات وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات.