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محافظة الإسكندية تعلن تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل

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  • محافظة الإسكندية تعلن تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل 1/17
  • محافظة الإسكندية تعلن تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل 2/17
  • محافظة الإسكندية تعلن تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل 3/17
  • محافظة الإسكندية تعلن تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل 4/17
  • محافظة الإسكندية تعلن تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل 5/17
  • محافظة الإسكندية تعلن تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل 6/17
  • محافظة الإسكندية تعلن تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل 7/17
  • محافظة الإسكندية تعلن تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل 8/17
  • محافظة الإسكندية تعلن تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل 9/17
  • محافظة الإسكندية تعلن تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل 10/17
  • محافظة الإسكندية تعلن تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل 11/17
  • محافظة الإسكندية تعلن تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل 12/17
  • محافظة الإسكندية تعلن تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل 13/17
  • محافظة الإسكندية تعلن تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل 14/17
  • محافظة الإسكندية تعلن تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل 15/17
  • محافظة الإسكندية تعلن تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل 16/17
  • محافظة الإسكندية تعلن تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل 17/17

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أبريل 2025 01:29 مساءً - اعتمدت محافظة الإسكندرية تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة ووسائل النقل الداخلية والخارجية والنقل العام، وذلك بناء على ما تم عرضه من قبل مشروع محطات الركاب والانتظار، ووفقًا لقرارات لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول، بعد تحريك أسعار بعض المنتجات.

 

وأوضح الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، أن اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل التعريفات وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات.

 

وشدد المحافظ على ضرورة الإعلان الواضح عن التعريفة الجديدة في جميع المواقف والمحطات، مع إلزام السائقين بوضع ملصقات رسمية تتضمن خط السير والأجرة المقررة لكل وسيلة نقل، منعًا لأي تلاعب أو تقسيم غير قانوني لخطوط السير.

ووجه المحافظ إدارة مشروع محطات الركاب بسرعة تنفيذ التعليمات، وأكد على استمرار الرقابة على مدار الساعة للتأكد من الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن غرفة العمليات الرئيسة لمركز السيطرة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية، معلنًا أرقام الطوارئ التالية لاستقبال أية بلاغات تخص التسعيرة الجديدة (114 - 4234131 - 4234132 - 4234133 - 4234134).

تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل بالإسكندرية (1)تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل بالإسكندرية (1)

 

تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل بالإسكندرية (2)تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل بالإسكندرية (2)

 

تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل بالإسكندرية (3)تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل بالإسكندرية (3)

 

تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل بالإسكندرية (4)تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل بالإسكندرية (4)

 

تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل بالإسكندرية (5)تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل بالإسكندرية (5)

 

تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل بالإسكندرية (6)تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل بالإسكندرية (6)

 

تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل بالإسكندرية (7)تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل بالإسكندرية (7)

 

تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل بالإسكندرية (8)تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل بالإسكندرية (8)

 

تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل بالإسكندرية (9)تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل بالإسكندرية (9)

 

تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل بالإسكندرية (10)تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل بالإسكندرية (10)

 

تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل بالإسكندرية (11)تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل بالإسكندرية (11)

 

تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل بالإسكندرية (12)تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل بالإسكندرية (12)

 

تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل بالإسكندرية (13)تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل بالإسكندرية (13)

 

تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل بالإسكندرية (14)تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل بالإسكندرية (14)

 

تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل بالإسكندرية (15)تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل بالإسكندرية (15)

 

تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل بالإسكندرية (16)تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل بالإسكندرية (16)

 

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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