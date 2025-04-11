تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسي في محافظ الإسماعيلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أبريل 2025 01:29 مساءً - أعلنت محافظة الإسماعيلية تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير السرفيس والتاكسى وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى، وذلك بعد إعلان لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، تحريك أسعار البنزين والسولار، بدءًا من صباح اليوم الجمعة 11 أبريل.

وقال اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، إنه فور الإعلان عن تحريك أسعار الوقود، تم عقد اجتماع طارئ مع لجنة تحديد تعريفة المواصلات؛ للوقوف على الأسعار الجديدة للمواصلات، ووضعت لجنة تحديد تعريفة المواصلات، فى اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات، تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة بنسبة 15% لكافة الخطوط.