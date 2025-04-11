تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسي في محافظ الإسماعيلية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أبريل 2025 01:29 مساءً - أعلنت محافظة الإسماعيلية تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير السرفيس والتاكسى وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى، وذلك بعد إعلان لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، تحريك أسعار البنزين والسولار، بدءًا من صباح اليوم الجمعة 11 أبريل.
وقال اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، إنه فور الإعلان عن تحريك أسعار الوقود، تم عقد اجتماع طارئ مع لجنة تحديد تعريفة المواصلات؛ للوقوف على الأسعار الجديدة للمواصلات، ووضعت لجنة تحديد تعريفة المواصلات، فى اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات، تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة بنسبة 15% لكافة الخطوط.
ووجه محافظ الإسماعيلية مدير عام المواقف، بالإعلان عن التعريفة الجديدة فى مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة، من خلال وضع لافتة مبينًا بها خطوط السير وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، وكذلك وضع استيكرات موضح به تعريفة الركوب وخط السير وعدد الركاب يتم لصقها على الزجاج الأمامى والخلفى لسيارات الأجرة والسرفيس، لتعريف المواطنين بتعريفة الركوب الرسمية، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.
كما قرر المحافظ تشكيل لجان تفتيشية تضم ممثلين عن الإدارة العامة للنقل الجماعى والمواقف، والإدارة العامة للمرور، ومباحث المرور، والمتابعة الميدانية؛ لتكثيف الحملات المرورية على مواقف السرفيس، ومواقف سيارات الأجرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، وكافة الطرق، للتأكد من انتظام العمل، وتطبيق التعريفة الجديدة، والتزام السائقين بخطوط السير وعدد الركاب، مشددًا على عدم التهاون مع المتلاعبين بالتعريفة المقررة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حتى لا يؤدى ذلك إلى زيادة الأعباء على كأهل المواطنين.
وشدَّد المحافظ على مسئولى التموين والوحدات المحلية للمراكز والمدن، وجميع الإدارات الفرعية، بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدى لأى محاولات احتكار للمواد البترولية بعد زيادة الأسعار أو استغلال المواطنين بأى صورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وطالب المحافظ المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى مخالفات تتعلق برفع أسعار تعريفة المواصلات، مشيرًا إلى انعقاد غرفة طوارئ المحافظة على مدار الـ 24 ساعة، كما تم تخصيص أرقام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، وذلك على مدار 24ساعة، عبر الخط الساخن 114 أو عبر رسائل (واتس آب) على الرقم، 0106840983 للإبلاغ عن المخالفات، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
هذا وقد قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، زيادة أسعار البنزين والسولار:
اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 11- 4 – 2025 تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعى والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز لتكون الأسعار كالتالي:
- بنزين 95.. 19 جنيه لتر
- بنزين 92.. 17.25 جنيه لتر
- بنزين 80. 15.75 جنيه لتر
- السولار.... 15.5 جنيه لتر
- والكيروسين....15.5 جنيه لتر
والمازوت المورد لباقى الصناعات سعر طن المازوت 10500 جنيه / طن.
- وأسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم 200 جنيه
- وأسطوانة البوتاجاز 400 جنيه
- وطن الغاز الصب 16000 جنيه
- والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية
- وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات
ويأتى قرار اللجنة انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائى على بعض المنتجات البترولية، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات فى السوق المحلى ارتفاعًا أو انخفاضًا كل ثلاثة أشهر، وفقًا للتطور الذى يحدث لأهم عاملين مؤثرين فى تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات فى السوق المحلى، وهما السعر العالمى لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.
تعريفة الركوب الجديدة بالإسماعيلية (1)