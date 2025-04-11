التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسي في محافظ السويس

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أبريل 2025 12:32 مساءً - اعتمد اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة على الخطوط الداخلية، والأقاليم بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية.

وكان المحافظ قد عقد اجتماعا باللجنة المشكلة من الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة ومديري المرور والتموين ولجنة الاشراف علي المواقف ورؤساء الأحياء