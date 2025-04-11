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التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسي في محافظ السويس

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أبريل 2025 12:32 مساءً - اعتمد اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة على الخطوط الداخلية، والأقاليم بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية.

 

وكان المحافظ قد عقد اجتماعا باللجنة المشكلة من الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة ومديري المرور والتموين ولجنة الاشراف علي المواقف ورؤساء الأحياء

 

واكد المحافظ علي اللجنة بضرورة المتابعة المستمرة للمواقف ومحطات الوقود للتاكيد علي الانتظام والالتزام بالتعريفة الجديدة ومنع اي استغلال للسائقين .. ومحاسبة المخالف  لاي قرارات خاصة بالتعريفة الجديدة او اسعارالوقود.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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