نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصر العيني يستضيف المؤتمر السابع والثلاثين لطب الأطفال تحت شعار "بين الأصالة والتحديث" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انعقد المؤتمر السنوي السابع والثلاثون لقسم طب الأطفال بكلية طب قصر العيني في الفترة من 6 إلى 9 أبريل، بحضور مجموعة من أساتذة القسم وكبار الشخصيات الطبية، بقيادة الدكتور أحمد قداح، رئيس قسم طب الأطفال، تحت رعاية الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات.

كما حضر المؤتمر الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإضافة إلى تنظيم الدكتورة سهام عوض الشربيني، أستاذ طب الأطفال والرعاية المركزة.

شهد المؤتمر حضورًا لافتًا من قيادات مستشفيات الأطفال، من بينهم الدكتورة رشا جمال، مدير مستشفى أبو الريش التخصصي للأطفال (الياباني)، والأستاذ الدكتور شريف الأنوري، مدير مستشفى أبو الريش المنيرة، ما يعكس التعاون الكبير بين مختلف الأقسام الطبية بمستشفيات قصر العيني.

وجاء المؤتمر تحت شعار "بين الأصالة والتحديث"، حيث ناقش عددًا من القضايا الهامة مثل طب الكوارث للأطفال والتحديات الصحية في حالات الطوارئ، إضافة إلى تسليط الضوء على مفهوم "الطب التعاوني"، الذي يعزز التكامل بين التخصصات لتوفير رعاية صحية شاملة للأطفال المصريين. كما تضمن المؤتمر ورش عمل متخصصة في مواضيع مثل الرعاية الحرجة للأطفال، أمراض القلب والكبد، الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، والتغذية في وحدات العناية المركزة للأطفال.

وفي كلمته الافتتاحية، شدد الدكتور حسام صلاح على ضرورة تعزيز الحوكمة في المنظومة التعليمية والصحية، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه مستشفيات الأطفال بقصر العيني.

كما أعلن عن اقتراب مستشفى أبو الريش الياباني من الحصول على اعتماد "جهار"، لتكون بذلك أول مستشفى في مستشفيات قصر العيني يحصل على هذا الاعتماد. ووجه الشكر والتقدير للدكتورة رشا جمال والدكتور شريف الأنوري على جهودهما في تطوير الأداء الطبي والإداري.

وفي السياق ذاته، استعرض الدكتور أحمد قداح تاريخ مستشفيات الأطفال بقصر العيني منذ تأسيسها عام 1828، مؤكدًا أنها تستقبل يوميًا أكثر من 500 طفل، مما يشكل تحديًا كبيرًا للطواقم الطبية.

وأكد على أهمية تسجيل البيانات الدقيقة داخل المستشفيات لتحسين جودة الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المرضى. كما أكد على ضرورة تدريب طلاب الامتياز داخل مستشفيات الأطفال لتطوير الكوادر الطبية المستقبلية.

يعد هذا المؤتمر فرصة هامة لتبادل الخبرات بين الأطباء المتخصصين، مما يسهم في تعزيز الرعاية الصحية للأطفال في مصر ويعزز من دور قصر العيني التاريخي في تطوير المنظومة الصحية.