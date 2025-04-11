التنمية المحلية: تكثيف حملات الرقابة على مواقف السيارات لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أبريل 2025 11:25 صباحاً - تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، صباح اليوم الجمعة مع المحافظين الإجراءات التي اتخذتها المحافظات لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لجميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية ( سيارات الميكروباص و السرفيس والنقل الجماعي ) وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادة أسعار البنزين والسولار اعتباراً من اليوم 11 – 4 – 2025 .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن المحافظات شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم عقد اجتماعات موسعة للمحافظين والأجهزة التنفيذية بحضور مديري إدارات المرور و مباحث المرور و المواقف و الأزمات والتموين وتشكيل لجان تعديل التعريفة الجديدة لاعتماد تعديل تعريفة الركوب للسيارات بدائرة كل محافظة والمحافظات المجاورة .

وأشارت د.منال عوض، إلى أنه تم توجيه مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة وغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمتابعة المستمرة مع غرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظات لتطورات الموقف على مدار اليوم والتأكد من انتظام العمل في مواقف السيارات ومحطات الوقود .

وطالبت وزيرة التنمية المحلية، بضرورة قيام القيادات التنفيذية بكل محافظة بالتعاون مع مديري إدارة المرور و مباحث المرور ومدير المواقف للمرور على مواقف السرفيس للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين ، وتكليف رؤساء المدن والمراكز والأحياء بالإشتراك مع إدارات التموين بمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها والتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ الإجراءات القانونية على المخالفين.

وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية تكثيف الحملات الرقابية على مواقف السرفيس داخل كل محافظة لعدم استغلال المواطنين وتحديد أسعار السرفيس طبقاً للزيادة الجديدة للمنتجات البترولية مع وضع التسعيرة الجديدة لتعريفة الركوب داخل المواقف وعلى الزجاج الأمامي والخلفي للسيارات والإعلان عنها على وسائل التواصل الإجتماعى للمحافظات بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة في أماكن واضحة بالمواقف .