نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنسبة نحو 20 %..زيادة تعريفة ركوب السيارات داخل محافظة الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر داخل محافظة الجيزة، أن المسئولين داخل المحافظة، يعكفون حاليا على اعتماد الزيادة الرسمية لتعريف الركوب الجديدة للسيارات داخل المحافظة، والمحافظات المجاورة.

وقال المصدر، إن زيادة تعريفة ركوب المواصلات داخل محافظة الجيزة سترتفع بنسبة نحو 20%.

كانت قد أرسلت وزارة التنمية المحلية تعميمًا للمحافظين أنه اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 11- 4 - 2025 الساعة السادسة صباحًا سيتم زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز.

وارتفعت أسعار البنزين بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية زيادة أسعار المحروقات جنيهين في اللتر الواحد اليوم الجمعة 11 إبريل 2025، وجاءت الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية بعد زيادتها على النحو التالي:

بنزين 95: ارتفع من 17 إلى 19 جنيهًا للتر.

بنزين 92: زاد من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا للتر.

بنزين 80: صعد من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا للتر.

السولار: ارتفع من 13.50 إلى 15.50 جنيهًا للتر.