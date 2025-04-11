جزاءات أعلنتنها محافظة كفر الشيخ لمخالفة التعريفة الجديدة في 10 معلومات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أبريل 2025 10:28 صباحاً - أعلنت محافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، عن الجزاءات التي توقع على السيارات المخالفة لتعريفة الركوب الجديدة.. تعرف عليها في 10 معلومات.

1- في حالة مخالفة التعريفة المقررة يتم تغريم السيارة بمبلغ وقدره من خمسمائة جنيه إلى ألف جنيه كغرامة فورية أو حجز السيارة بحجز إيواء السيارات لمدة أسبوع.

2- في حالة في حالة إمتناع السيارة عن تحميل الركاب وعدم الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل بالمواقف يتم تغريم السيارة بمبلغ خمسمائة جنيه إلى ألف جنيه كغرامة فورية أو حجز السيارة بحجز إيواء السيارات لمدة أسبوع.

3- في حالة عدم كتابة التعريفة على السيارة أو طمسها أو عدم تعليق البادج المخصص لهذا الأمر من إدارة المواقف يتم تغريم السيارة بغرامة قدرها مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه.

4- في حالة قيام السيارة بتحميل الركاب من خارج الموقف المخصص لها موقف عشوائي، يتم تغريم السيارة بمبلغ خمسمائة جنيه إلى ألف جنيه كغرامة فورية أو حجز السيارة بحجز إيواء السيارات لمدة أسبوع

5- في حالة التعدى على عمال الموقف يتم تغريم مالك السيارة بمبلغ خمسمائة جنيه إلى ألف جنيه كغرامة فورية أو حجز السيارة بحجز إيواء السيارات لمدة أسبوع .

6- في حالة عدم استكمال خط السير يتم تغريم مالك السيارة بمبلغ خمسمائة جنيه إلى ألف جنيه كغرامة فورية أو حجز السيارة بحجز إيواء السيارات لمدة أسبوع.

7- تحدد تعريفة أجرة التاكسي بواقع مبلغ سبعة عشر جنيهاً داخل المدن .

8- تحدد تعريفة أجرة الدراجة النارية "التوك توك" بواقع مبلغ سبعة جنيهات داخل القرى وعلى الطرق الفرعية والترابية.

9- هذه التعريفة روعى فيها إشتراك كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وروعي فيها نسبة الزيادة الفعلية في أسعار الوقود السائدة في بعض الخطوط وأساس تقييم التعريفة بالنسبة للمسافات من بداية الرحلة وحتى نهايتها وقد لاقت هذه التعريفة رضا كافة الأطراف المعنية.

10- تتولى الإدارة العامة لمشروع المواقف بإعلان التعريفة بأماكن ظاهرة بكافة مجمعات المواقف بدائرة المحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمراكز المدن إعتباراً من تاريخ العمل بها فى الجمعة الموافق 11/ 4 / 2025، ومتابعة تنفيذها والفصل في أي نزاعات تنشأ بشأن هذه التعريفة بالتنسيق مع إدارة المرور بكفر الشيخ

وكان اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اعتمد التعريفة الجديدة لنقل الركاب، على جميع المواصلات العامة والخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة، بنسبة من 10 لـ 15%، عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول بتحريك أسعار المنتجات البترولية اعتباراً من اليوم الجمعة، محذرًا من استغلال المواطنين في تحصيل مبالغ أزيد من التعريفة المقررة.

كلف محافظ كفرالشيخ، الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد والتنسيق مع مباحث المرور ومباحث التموين للمرور على كافة المواقف العمومية والداخلية ومحطات تموين السيارات للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة، ومدى توافر المواد البترولية والالتزام بالسعر الرسمي وضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات لاستغلال المواطنين، مع طباعة استيكرات جديدة يتم لصقها على سيارات الميكروباص والسرفيس بقيمة التعريفة الجديدة للأجرة، ووضع لافتات بالأسعار بجميع المواقف على مستوى المحافظة، لإعلام المواطنين بالتعريفة المقررة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصًا على مصالح المواطنين.

وتناشد محافظة كفرالشيخ المواطنين التمسك بحقهم وعدم دفع مبالغ مالية أكثر من الأجرة المقررة والإبلاغ الفوري عن أي سائق يُخالف التسعيرة المُقررة ويقوم بزيادة في الأجرة أو الإمتناع عن التحميل علي الخط الساخن 114 والخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؛ والخط الساخن لإدارة المرور 136 والأرضي 0473232297 يوميًا على مدار الـ 24 ساعة.