متحدث الوزراء: عملية التنمية الجارية بالصعيد هدفها رفع مستوى معيشة المواطن

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أبريل 2025 10:28 صباحاً - أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، حرصهم على القيام بعملية تنمية شاملة في محافظات الصعيد وكل محافظة طبقا لاحتياجاتها، موضحا أن هناك قاسم مشترك ما بين كافة المحافظات خاصة برنامج حياة كريمة والقاسم المشترك هو القيام بالمشروعات البنية التحتية سواء الصرف الصحي ومحطات المياه والقطاع الطبي.

وأضاف محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن عملية التنمية الجارية في الصعيد هدفها الأساسي هي رفع مستوى معيشة المواطن والمعايير موجودة من خلال جهود وزارة التخطيط لقياس معدلات التنمية على مستوى الجمهورية بصفة عامة، موضحا أن هناك معايير هامة لنجاحها واتمامها ومتابعة لمعدلات تنفيذ المشروعات.