وزير الخارجية يبحث مع رئيس وزراء فلسطين جهود مصر فى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أبريل 2025 10:28 صباحاً -

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة، مع د. محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطينى، وذلك فى على هامش مشاركته فى منتدى أنطاليا الدبلوماسى.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول آخر التطورات بالنسبة لجهود مصر فى تثبيت اتفاق وقف اطلاق النار والمفاوضات الجارية لبدء المرحلة الثانية من الاتفاق، وكذلك التحركات لدعم الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة مع الفاعلين الدوليين، والتحضيرات ذات الصلة بمؤتمر إعادة الإعمار الذي تستضيفه مصر بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة. كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في الضفة الغربية في ظل الاقتحامات العسكرية المتكررة بالمدن والمخيمات بالضفة الغربية.

واكد الوزير عبد العاطى مجددا على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم والتمسك بالحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، مشدداً على ضرورة العمل على خلق الأفق السياسي اللازم لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.