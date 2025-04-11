اعرف حقك.. هذه قائمة تعريفة الركوب في دمياط بعد زيادة أسعار الوقود

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أبريل 2025 10:28 صباحاً - اعتمد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، تعديل تعريفة الركوب لسيارات الأجرة بكافة خطوط السير داخل نطاق المحافظة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي بتحريك أسعار المواد البترولية اعتبارًا من اليوم، وشمل القرار كذلك تعديل تعريفة الركوب لسيارات التاكسي، ليصبح فتح العداد للكيلو الأول بقيمة 11.5 جنيه بدلًا من 10 جنيهات، و3.45 جنيه لكل كيلو إضافي بدلًا من 3 جنيهات.

وفي هذا الإطار، وجه "الشهابي" رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة المرور لمتابعة المواقف والتأكد من وضع ملصقات على سيارات الأجرة توضح خط السير والتعريفة الجديدة، إلى جانب تعليق لوحات إرشادية بالمواقف لتعريف المواطنين بالتسعيرة الرسمية، كما شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة تجاه أية محاولات لاستغلال المواطنين أو مخالفة الأسعار المقررة.وأكد المحافظ، على استمرار حملات المتابعة على محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية بالسعر المحدد، بالإضافة إلى حملات تفتيش دورية على المواقف لمتابعة مدى الالتزام بالتسعيرة المعتمدة.

وأشار "الشهابي" إلى أنه يتم متابعة الموقف على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، كما أعلن عن تخصيص أرقام لتلقي شكاوى المواطنين في حال رصد أية مخالفات، وهي: 114 و 2264121، أو عبر تطبيق الواتس آب على الأرقام: 01556681111 / 01556682222، وكذلك من خلال الخط الساخن لإدارة مرور دمياط: 135.

تعريفة المواصلات الجديدة فى دمياط (1) تعريفة المواصلات الجديدة فى دمياط (1)

تعريفة المواصلات الجديدة فى دمياط (2) تعريفة المواصلات الجديدة فى دمياط (2)

تعريفة المواصلات الجديدة فى دمياط (3) تعريفة المواصلات الجديدة فى دمياط (3)

تعريفة المواصلات الجديدة فى دمياط (4) تعريفة المواصلات الجديدة فى دمياط (4)



