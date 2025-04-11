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لجنة تسعير المنتجات البترولية تحرك أسعار البنزين والسولار وتثبت غاز السيارات

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لجنة تسعير المنتجات البترولية تحرك أسعار البنزين والسولار وتثبت غاز السيارات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أبريل 2025 09:32 صباحاً -  

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 11- 4 - 2025، زيادة أسعار البنزين بأنواعه، والسولار، والمازوت الصناعى، والغاز لمصانع الطوب، والبوتاجاز لتكون الأسعار كالتالى:  

 

- بنزين 95.. 19 جنيه / لتر 

 

- بنزين 92.. 17.25 جنيه / لتر

 

- بنزين 80.. 15.75 جنيه / لتر 

 

- السولار.. 15.5 جنيه / لتر

 

- الكيروسين.. 15.5 جنيه / لتر

 

- طن المازوت المورد لباقى الصناعات.. 10500 جنيه / طن

 

- أسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم 200 جنيه

  

- أسطوانة البوتاجاز 400 جنيه

 

- طن الغاز الصب 16000 جنيه

 

- الغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيه للمليون وحدة حرارية 

 

 

كما قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تثبيت أسعار المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، وغاز تموين السيارات.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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