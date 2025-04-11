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أحمد جودة - القاهرة - حالة طقس اليوم.. مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم، حالة الطقس، درجات الحرارة اليوم.. كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 11 أبريل 2025، على محافظات ومدن مصر.

حالة الطقس اليوم

الطقس اليوم

حيث يتوقّع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ما هي الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة 11 أبريل 2025؟

ومن المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على كافة الأنحاء، قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب البلاد، وجنوب سيناء، ومحافظة البحر الأحمر.

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس.. حركة الملاحة البحرية اليوم

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2.5 إلى 4 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر