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أحمد جودة - القاهرة - «الناس بتسأل»: الأجرة كام؟ كل ما تريد معرفته بعد زيادة أسعار الوقود.. تعرف على تفاصيل زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر اعتبارًا من اليوم 11 أبريل 2025، وكيف تؤثر هذه الزيادات على تعريفة المواصلات في المحافظات، وخاصة بورسعيد والجيزة، مع جدول مفصل بالتعديلات الجديدة وتوقعات المواطن.. تعرف على أسعار الأجرة بعد زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الجمعة.

زيادات جديدة في أسعار البنزين والسولار بدءًا من اليوم 11 أبريل 2025 زيادة 2 جني على اللتر (التفصيل الكاملة)

حيث أعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر عن زيادات رسمية في أسعار البنزين والسولار، بدءًا من 11 أبريل 2025.

كما شملت الزيادة إضافة 2 جنيه على كل لتر من المحروقات، في خطوة تأتي ضمن خطة الدولة لمواءمة الأسعار العالمية وتعزيز الموارد الوطنية.

اسعار البنزين والسولار

إليك بيان مفصل بالأسعار الجديدة للمحروقات.. البنزين والسولار في زيادة غير مسبوقة

بنزين 95: 19 جنيهًا للتر (بدلًا من 17)

بنزين 92: 17.25 جنيهًا (بدلًا من 15.25)

بنزين 80: 15.75 جنيهًا (بدلًا من 13.75)

السولار: 15.5 جنيهًا (بدلًا من 13.5)

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تعريفة المواصلات ترتفع بنسبة 10 – 15% في عدد من المحافظات إليك أبرز التفاصيل

بالتزامن مع الزيادة، بدأت المحافظات في تحديث تعريفة المواصلات.

وتصدرت محافظة بورسعيد هذه الإجراءات، حيث اعتمد المحافظ اللواء أركان حرب محب حبشي الأسعار الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية.

تعريفة المواصلات في بورسعيد:

| السرفيس داخل المحافظة | 4.5 |

| التاكسي داخل نفس الحي | 15 |

| التنقل بين الأحياء | 20 - 25 |

| بورسعيد – بورفؤاد | 7 |

| بورسعيد – الإسكندرية | 120.5 |

تعرف على تأثير ارتفاع أسعار البنزين والسولار على المواطنين وأصحاب المركبات

حيث أثارت هذه التعديلات جدلًا بين المواطنين، وسط توقعات بارتفاع تكاليف التنقل اليومي، وزيادة أسعار السلع بسبب تكاليف النقل.

كما يتجه البعض للبحث عن بدائل مثل استخدام الدراجات أو وسائل النقل الجماعي.

و يرى مختصون أن الزيادة وإن كانت عبئًا مؤقتًا على الأسر، إلا أنها خطوة ضرورية ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي للبلاد.