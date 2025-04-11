نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "دوت الخليج" تهنئ الدكتور مصطفى ثابت لتكريمه في عيد العلم لترقيته لدرجة أستاذ مساعد بـ "حاسبات الفيوم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتقدم إدارة تحرير بوابة دوت الخليج، وجميع العاملين بالمؤسسة، بخالص التهاني وأطيب التمنيات للدكتور مصطفى ثابت، أستاذ مساعد بكلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم، ورئيس تحرير بوابة دوت الخليج، بمناسبة تكريمه من جامعة الفيوم في عيد العلم لحصوله على الترقية العلمية لدرجة "أستاذ مساعد"، وذلك بعد اجتيازه التقييم العلمي بدرجة 96%، في تكريم رسمي من جامعة الفيوم، الأربعاء 9 أبريل 2025.

ترقية الدكتور مصطفى ثابت لدرجة أستاذ مساعد

ويُعد هذا الإنجاز ثمرة مجهود علمي دؤوب، وتفانٍ في البحث والتدريس، يعكس التميز المستحق في المسيرة الأكاديمية للدكتور مصطفى ثابت.

جانب من تكريم الدكتور مصطفى ثابت

وتهنئ أسرة تحرير دوت الخليج، والعاملين بها، الدكتور مصطفى ثابت؛ لتميزه الدائم في مسيرته العلمية، سائلين المولى عز وجل أن يبارك في علمه وعمله، وأن يكتب له مزيدًا من النجاحات في مسيرته العلمية والمهنية.

جانب من تكريم الدكتور مصطفى ثابت في عيد العلم

وشهد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس الجامعة، الاحتفال بعيد العلم السابع عشر 2025، الذى أقيم بمبنى القبة بمسرح جامعة الفيوم، للمتفوقين علميًا من أعضاء هيئة التدريس، وأوائل دفعات الكليات والمعاهد، والطلاب الوافدين، والجهاز المعاون، والإداريين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التونى نائب محافظ الفيوم، والدكتور جلال السعيد وزير النقل الأسبق، والدكتور سعد نصار محافظ الفيوم الأسبق، والدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عرفة صبرى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور شريف العطار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صلاح هاشم المراقب الدائم بالأمم المتحدة لشئون المجتمع المدنى ومكافحة الفساد، والسفير على العشيرى سفير مصر بالبرتغال سابقًا، ورؤساء الجامعة السابقين، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والأجهزة المعاونة، والمكرمين، وحشد من الطلاب.