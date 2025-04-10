وزير الداخلية يستقبل وزيرة الهجرة واللجوء الهولندية وبحثا مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 أبريل 2025 04:33 مساءً - استقبل محمود توفيق - وزير الداخلية، مريولين فابير - وزيرة الهجرة واللجوء بمملكة هولندا ، والوفد المُرافق لسيادتها خلال زيارتها الرسمية لجمهورية مصر العربية.

وقد إستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين البلدين فى مجالات الهجرة وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا ذات الإهتمام المُشترك ، حيث أعربت الوزيرة الضيفة عن تقديرها لأجهزة وزارة الداخلية المصرية ، فى مجال مُكافحة الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها وخاصة مُكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار فى البشر ، كما صرحت بأن زيارتها تأتى توطيداً لأواصر العلاقات والتشاور المُستمر بين مسئولى البلدين ، مُؤكدة إهتمام بلادها بتعزيز قنوات الإتصال بين الجانبين فى ضوء التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

ومن جانبه أعرب وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزيرة الهجرة واللجوء بمملكة هولندا والوفد المُرافق لسيادتها للقاهرة ، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع الجانب الهولندى فى ضوء عمق علاقات الصداقة التى تربط حكومتى وشعبى البلدين ، مشيراً إلى إهتمامه بتعزيز آليات التعاون وتبادُل الخبرات التدريبية مع الجانب فى مُختلف المجالات الأمنية محل الإهتمام المُشترك ، وحتمية تضافر الجهود لمُحاصرة

وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها .