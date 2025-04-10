ندوات توعوية ضمن المبادرة الرئاسية صحتك سعادة بجامعة حلوان

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أحمد جودة - القاهرة - في إطار التعاون المثمر بين جامعة حلوان ووزارة الصحة والسكان، ممثلة في الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، نظّمت الجامعة سلسلة من الندوات التوعوية بالتعاون مع مستشفى حلوان للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية "صحتك سعادة".

تهدف هذه الندوات إلى نشر الوعي المجتمعي بقضايا الصحة النفسية، وتأكيد أهمية الدعم النفسي كجزء أساسي من جودة الحياة والصحة العامة.

وأقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتورة منى عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

تضمنت فعاليات الندوة تقديم معلومات قيمة وهامة لطلاب جامعة حلوان، شملت تعريف الإدمان ومخاطره الجسيمة على الشباب والمراهقين، والدور الحيوي للدولة والجهود المبذولة لمواجهة هذه القضية، والتعريف بالمبادرة الرئاسية "صحتك سعادة" وأهدافها النبيلة في دعم الصحة النفسية للمواطنين، كما تضمنت عرض الخدمات المتنوعة التي يقدمها المستشفى، بالإضافة إلى التعريف بخدمات الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان (16328)، وايضا المنصة الوطنية التابعة للأمانة العامة، وشرح مفهوم المرض النفسي، مع التركيز على تعريف مرض الاكتئاب، وأسبابه، وأعراضه، وطرق علاجه المتاحة.

وتكمن أهمية مثل هذه الندوات التوعوية في تعزيز الوعي بالصحة النفسية ومخاطر الإدمان بين شبابنا.

وجاءت الفعاليات تحت اشراف عام اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت الأمين العام المساعد لشئون التعليم والطلاب.

وبجهود وتنسيق الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة حلوان، بتنسيق الدكتورة ريهام خطاب، منسق المشروع بالجامعة.

كما قام مستشفى حلوان للصحة النفسية وعلاج الإدمان بتنفيذ هذه الندوة التوعوية الهامة تحت إشراف مدير عام المستشفى، الدكتور كمال بدوي.