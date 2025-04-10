وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى تركيا للمشاركة في فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي

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أحمد جودة - القاهرة -

توجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الخميس ١٠ إبريل، إلى مدينة أنطاليا التركية، وذلك للمشاركة في فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي والذى يعقد خلال الفترة من ١١ إلى ١٣ أبريل.

ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية، في عدد من الجلسات الخاصة بالمنتدى، كما يعقد لقاءات ثنائية على هامش المنتدى مع عدد من نظرائه، بالإضافة إلى المشاركة في اجتماع مجموعة الاتصال العربية الإسلامية حول غزة.