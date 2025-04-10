نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا..الأوقاف تفتتح 7 مساجد ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح 7 مساجد غدًا الجمعة 11 من أبريل 2025، 5 مساجد منها بنظام الإحلال والتجديد، ومسجدان صيانةً وتطويرًا.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024 حتى الآن إلى 1282 مسجدًا، من بينها 862 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، 420 مسجدًا صيانةً وتطويرًا، وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 بلغ 13363 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 22 مليارًا و570 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا واسعًا، وبيانها كالتالي:

ففي محافظة الفيوم:

إحلال وتجديد: مسجد النور، قرية جردو – مركز إطسا؛ مسجد أبي قبيس، قرية فانوس – مركز طامية؛ مسجد أيوب، عزبة أبو أيوب، قرية منشأة طنطاوي – مركز سنورس؛ مسجد مصباح، قرية مطرطارس – مركز سنورس.

وفي محافظة الإسماعيلية:

إنشاء: مسجد الشراقوة، قرية البياضية – مركز القنطرة غرب.

وفي محافظة بني سويف:

صيانة: مسجد الكبير، ملاحية حسن سليم، قرية طنسا – مركز ببا.

وفي محافظة سوهاج:

صيانة: مسجد الدقيشي، قرية أولاد عزاز – مركز سوهاج.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.