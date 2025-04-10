نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النقل تتعاون مع شركة أمريكية لتوريد وتطوير جرارات السكة الحديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، توقيع ثلاثة عقود مهمة في مجال السكك الحديدية، بحضور السفيرة هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر. وقد تم توقيع هذه العقود بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة "برجروس ريل" الأمريكية (PRL).

تشمل العقود تحديث 100 جرار من طراز هنشل، وتوريد قطع غيار لعدد 141 جرارًا لمدة 15 عامًا، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لمدة 10 سنوات. وقد وقع الاتفاقية من جانب الهيئة المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكة الحديد، بينما وقعها من جانب الشركة الأمريكية السيد جاك زنج، نائب رئيس مجلس الإدارة.

وأوضح الوزير أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن خطة الوزارة لدعم وتطوير أسطول الجرارات الحالي، بما يساهم في زيادة عدد الرحلات على خطوط السكة الحديد وتحسين جودة الخدمة المقدمة للجمهور، بهدف تلبية الطلب المتزايد على قطاع نقل فعال يسهم في تحقيق التنمية.

وأضاف أن تحسين منظومة الجر في السكك الحديدية من شأنه أن يزيد من نسبة نقل البضائع عبر الشبكة، ما يخفف الضغط على الطرق ويساهم في تعزيز موارد الهيئة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات.

وأشار إلى أن تحديث 100 جرار من طراز هنشل يتضمن تركيب مجموعة كاملة من الأجزاء الجديدة مثل المحرك، ونظام التحكم المتطور (EM2000)، وكابينة الكهرباء ذات الجهد العالي، وضاغط الهواء، وكابينة الضغط المنخفض، ونظام فرامل الهواء، ونظام التبريد. كما سيتم إجراء العمرات الأساسية لبقية مكونات الجرار باستخدام قطع غيار جديدة.

وبيّن الوزير أن هذا التحديث سيسهم في تقليل استهلاك الزيت بنسبة تقارب 50% بفضل تقنيات المحرك الجديدة، كما سيقلل من استهلاك الوقود بنسبة تزيد على 3% مقارنة بالمحركات الحالية، مع تحسين ملحوظ في تقليل الانبعاثات الكربونية.

كما سيساهم التحديث في رفع كفاءة واعتمادية أسطول الجرارات لدى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، من خلال توفير قطع الغيار وتقليل الحاجة لتخزينها، خاصة أن العديد من الأجزاء القديمة توقفت الشركات المصنعة عن إنتاجها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توحيد العديد من المكونات مع الجرارات الأخرى من طراز (EMD JT42CWRM) الموجودة ضمن أسطول الهيئة.

وأكد الوزير أن هذه العقود تأتي أيضًا في إطار دعم التصنيع المحلي، حيث سيتم تنفيذ أعمال العمرات داخل الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية (إيرماس)، المملوكة للهيئة، مما سيسمح باستخدام بعض المكونات المحلية ونقل الخبرات الفنية تحت إشراف شركة "برجروس ريل".

وفي ختام حديثه، أشار إلى أن وزارة النقل تمكنت حتى الآن من إدخال 210 جرارات جديدة إلى الخدمة.

كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل وإصلاح 99 جرارًا من الأسطول الحالي بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة، إلى جانب الصيانة الدورية للجرارات داخل ورش الهيئة.

من جانبها، أعربت السفيرة الأمريكية هيرو مصطفى جارج عن سعادتها بالمشاركة في توقيع هذه العقود التي تتجاوز قيمتها 235 مليون دولار.

وهنأت شركة "برجروس ريل" وهيئة سكك حديد مصر على التوصل إلى هذا الاتفاق، مشيدة بالتعاون الثنائي، ومؤكدة أن الولايات المتحدة تفخر بتقديم تقنيات وابتكارات متقدمة تساهم في تعزيز الازدهار المشترك بين البلدين.