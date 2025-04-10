نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد الجوية: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم وطقس بارد خلال الليل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر تشهد اليوم الخميس، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بمعدل 8 درجات مئوية مقارنةً بيوم أمس، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية مختلفة.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أحمد دياب ونهاد سمير، ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أكدت منار غانم أن البلاد ستستمر في تأثرها بهذا التغير في الطقس، حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة بين 22 و23 درجة مئوية، في حين ستسود أجواء باردة ليلًا، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 14 و15 درجة مئوية.

نشاط في الرياح وظهور سحب منخفضة

وأوضحت منار غانم أنه من المتوقع أن يشهد اليوم نشاطًا في حركة الرياح، مع ظهور سحب منخفضة تعمل على حجب أشعة الشمس، ما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال النهار.

كما أشارت إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق المتفرقة من القاهرة الكبرى.

نصائح الأرصاد للمواطنين

ونصحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء ملابس شتوية خفيفة، خاصة خلال فترات الليل، حيث من المتوقع أن تظل الأجواء باردة حتى نهاية الشهر الجاري.

كما أشارت إلى أن الطقس سيصبح أكثر دفئًا مع بداية شهر مايو، ما يسمح بارتداء الملابس الصيفية، وذلك بعد مرور أعياد شم النسيم.

التوقعات المستقبلية

وأضافت منار غانم أن درجات الحرارة سترتفع تدريجيًا مع بداية شهر مايو، ليعود الطقس إلى معدلاته الطبيعية في هذا الوقت من العام.

وشددت على أهمية متابعة التقارير اليومية للهيئة العامة للأرصاد الجوية للتأكد من آخر المستجدات حول حالة الطقس، خاصة في ظل التغيرات الجوية المتوقعة.