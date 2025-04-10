نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يبدأ جولة تفقدية لمشروعات تنموية وخدمية في أسيوط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية في محافظة أسيوط لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير محافظات الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة في جميع قطاعاتها.

وشملت الجولة العديد من المشروعات في مجالات الصحة والتعليم والمرافق العامة.

وكان في استقبال رئيس الوزراء والوفد المرافق له بمطار أسيوط الدولي اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، الذي رحب بالجميع وأكد على أهمية الزيارة في تعزيز جهود التنمية المحلية وتحقيق رؤية الحكومة المصرية للمستقبل.

رافق رئيس مجلس الوزراء خلال الجولة كل من الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس شريف الشرييني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء ماجد عبدالحميد، نائب وزير النقل، والدكتور مينا عماد، نائب محافظ أسيوط.

مواصلة الجهود التنموية في أسيوط

استهل الدكتور مصطفى مدبولي جولته بتأكيد أهمية استمرار الجولات التفقدية لجميع المشروعات التي تُنفذ في محافظة أسيوط في مختلف القطاعات.

وأوضح مدبولي أن هذه الزيارات تأتي في إطار متابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجاري العمل بها، بهدف تسريع إنجازها والتغلب على أي تحديات أو معوقات قد تعرقل سير العمل.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن هذه الجولات تهدف إلى ضمان أن تكون المشروعات جاهزة للتشغيل في أقرب وقت ممكن لخدمة المواطنين في المحافظة.

وأشار مدبولي إلى أن الزيارة تتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة أسيوط، وهي مناسبة مهمة تسلط الضوء على الإنجازات التي حققتها المحافظة في العديد من المجالات.

وأوضح أن محافظة أسيوط تحظى بأولوية كبيرة ضمن مشروعات التنمية التي تشهدها محافظات الصعيد، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا بالغًا بمحافظات الصعيد وشبابها، حيث تعد هذه المنطقة على رأس أولويات أجندة العمل الوطني في الوقت الراهن.

دور الدولة في تنمية الصعيد

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن زيارة اليوم تعكس الحرص الدائم للدولة المصرية على تطوير محافظات الصعيد، مشيرا إلى أن تلك المناطق تشهد تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبرى في مختلف القطاعات.

ولفت إلى أن الصعيد يُعد من المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية في خطط الدولة للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والبنية التحتية.

وأوضح مدبولي أن هذه الجهود تأتي في إطار برنامج عمل الحكومة الذي يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة ورفع كفاءة الأداء الحكومي لتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء الجمهورية، وخاصة في محافظات الصعيد، التي تشهد نقلة نوعية في المشاريع الخدمية والتنموية.

أسيوط… محافظة واعدة في مختلف القطاعات

وفي سياق متصل، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن محافظة أسيوط تتمتع بمقومات واعدة في عدة قطاعات، مما يجعلها من بين المحافظات التي توليها الدولة اهتمامًا خاصًا في خطط التنمية.

من بين هذه القطاعات يأتي القطاع الزراعي، الذي يعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد في أسيوط، إلى جانب القطاع الصناعي والثروة الحيوانية.

وأضاف رئيس الوزراء أن أسيوط تتمتع أيضًا بموقع استراتيجي يجعلها نقطة جذب رئيسية للاستثمارات، وأن الحكومة تعمل على تحسين البنية التحتية في المحافظة لتيسير جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل لشبابها.

وأشار إلى أن جهود الدولة لتنمية محافظة أسيوط تشمل تحسين مستوى الخدمات العامة مثل التعليم والصحة، وكذلك تحسين شبكة الطرق والمرافق العامة مثل مياه الشرب والصرف الصحي.

ختام الجولة ونتائج الزيارة

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل العمل من أجل تحقيق التنمية الشاملة في محافظة أسيوط وباقي محافظات الصعيد.

كما شدد على أن الزيارة تأتي في إطار سعي الحكومة الدائم لتنفيذ المشروعات التنموية التي تلبي احتياجات المواطنين وتدفع جهود التنمية في جميع القطاعات.

وأضاف أن الحكومة ستواصل دعم كافة المشروعات التي تهدف إلى تحسين مستوى حياة المواطنين في أسيوط والمحافظات المجاورة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الخطط المستقبلية التي تعمل عليها الحكومة ستسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي في أسيوط ورفع مستوى معيشة المواطنين في المنطقة.