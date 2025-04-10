نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الخميس 10 إبريل 2025: انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة على بعض المناطق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت حالة الطقس اليوم الخميس 10 إبريل 2025 تغيرًا مفاجئًا في درجات الحرارة، حيث تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ على كافة أنحاء البلاد، في ظل طقس معتدل خلال النهار، يميل إلى البرودة في المساء.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، مشيرة إلى انخفاض درجات الحرارة على معظم المحافظات.

درجات الحرارة المتوقعة

درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى: تصل إلى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة الصغرى: ستشهد انخفاضًا ملحوظًا، حيث يتوقع أن تكون درجة الحرارة ليلًا مائلة للبرودة.

الأمطار والرياح

هناك فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق المتفرقة في القاهرة الكبرى.

يُتوقع أيضًا نشاط ملحوظ للرياح على أغلب الأنحاء، والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض مناطق جنوب الصعيد.

حالة الملاحة البحرية

الاضطراب في الملاحة البحرية: يُتوقع أن تتأثر حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس والبحر المتوسط.

يُتوقع أن ترتفع الأمواج إلى 3 أمتار ونصف فوق سطح البحر.

سرعة الرياح: تصل إلى 60 كم في الساعة، ما قد يزيد من اضطراب البحر.

تحذيرات الأرصاد

حذرت الأرصاد الجوية من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في جنوب البلاد، مطالبةً المواطنين بأخذ الحيطة.

تم التأكيد على أهمية ارتداء الكمامات للأشخاص الذين يعانون من حساسية الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية عند الخروج من المنزل.

نصحت الأرصاد بضرورة الابتعاد عن الأماكن المكشوفة مثل الأشجار، الأعمدة، ولوحات الإعلانات، لتجنب الحوادث الناجمة عن الرياح القوية.

التدابير الوقائية

في ظل الظروف الجوية السائدة اليوم، يجب على المواطنين اتخاذ بعض التدابير الوقائية مثل: