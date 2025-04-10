السفيرة الأمريكية بالقاهرة تشارك في توقيع اتفاقية بقيمة 230 مليون دولار لتطوير سكك حديد مصر

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أحمد جودة - القاهرة - في خطوة هامة لتعزيز التعاون المصري الأمريكي في قطاع النقل، شاركت السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى غارغ في مراسم توقيع اتفاق بين شركة "بروجرس ريل" الأمريكية والهيئة القومية لسكك حديد مصر.

تفاصيل الاتفاقية

وقعت الشركة الأمريكية "بروجرس ريل" والهيئة القومية لسكك حديد مصر ثلاثة عقود بقيمة إجمالية تبلغ 230 مليون دولار.

تشمل هذه الاتفاقية توريد قاطرات جديدة وتقديم خدمات الصيانة اللازمة لتطوير مشروعات السكك الحديدية في مصر، بما يعزز البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي.

تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة

وأشارت السفارة الأمريكية بالقاهرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة المصرية في تحديث وتطوير شبكة السكك الحديدية.

وتهدف الاتفاقية إلى تحسين خدمات النقل بالسكك الحديدية، وهو ما يعكس العلاقة المتينة بين البلدين في مجال البنية التحتية.

تأثير الاتفاقية على قطاع النقل

تعد هذه الاتفاقية جزءًا من الجهود المستمرة لتحديث قطاع السكك الحديدية المصري، الذي يواجه تحديات تتعلق بالقدرة على تقديم خدمات متميزة وآمنة.

ويُتوقع أن تسهم القاطرات الجديدة في تعزيز فعالية الشبكة وتقليل حوادث القطارات، إضافة إلى توفير خدمات صيانة متطورة للمعدات والآلات، مما يعود بالفائدة على حركة النقل والمواطنين.

جانب من مراسم التوقيع

وقد تم توقيع الاتفاقية في مراسم حضرها عدد من المسؤولين في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالإضافة إلى ممثلين من شركة "بروجرس ريل"، في خطوة تعكس التزام الطرفين بتطوير هذا القطاع الهام بما يتماشى مع المعايير العالمية.

يُعتبر هذا التعاون بين مصر والولايات المتحدة في مجال السكك الحديدية علامة فارقة في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ويمثل خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية في مصر ودعم النقل العام بشكل عام.