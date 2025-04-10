نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس الخميس 10 أبريل 2025: برودة وأمطار ورياح مثيرة للأتربة تضرب أغلب المناطق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي، اليوم الخميس الموافق 10 أبريل 2025، عن توقعاتها لحالة الطقس السائدة في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات النهار على أغلب المناطق، يزداد برودة بشكل ملحوظ خلال فترات الليل، خاصة في السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مع استمرار الأجواء غير المستقرة نتيجة نشاط الرياح وسقوط الأمطار.

ووفقًا لخرائط الطقس وتحليلات الهيئة، رُصد نشاط ملحوظ للرياح على نطاق واسع من محافظات الجمهورية، وتصل سرعة الرياح إلى ما بين 30 و40 كم/ساعة، وقد تتسبب في إثارة الرمال والأتربة، لا سيما في المناطق المكشوفة مثل جنوب الصعيد وشمال الصعيد ومدن القناة، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية ويزيد من صعوبة القيادة على بعض الطرق السريعة.

أمطار متفرقة تمتد إلى القاهرة

وتوقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة إلى متفرقة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية مثل الإسكندرية ومطروح، وكذلك السواحل الشرقية مثل بورسعيد وشمال سيناء، كما أشارت التنبؤات إلى إمكانية امتداد الأمطار الخفيفة إلى مناطق محدودة من الوجه البحري، وربما تصل بعض الرشات إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وتأتي هذه الحالة الجوية تحت تأثير ما وصفه خبراء الأرصاد بـ "هجمة شتوية مفاجئة" خلال موسم الربيع، حيث يشهد الطقس تقلبات متكررة بين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، إلى جانب تغيرات في توزيع الأمطار والنشاط الريحي.

تحذيرات من الشبورة المائية ونصائح مهمة للمواطنين

أوضحت الهيئة كذلك احتمال تكوّن شبورة مائية خفيفة خلال الصباح الباكر، على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، خاصة في مناطق الدلتا والقاهرة الكبرى.

وشددت على أهمية توخي الحذر أثناء القيادة في هذه الفترات لتفادي الحوادث الناتجة عن ضعف الرؤية.

وفي إطار حرصها على سلامة المواطنين، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية مجموعة من النصائح والتوصيات الهامة، جاء أبرزها:

للمواطنين: ضرورة ارتداء ملابس شتوية مناسبة، خاصة خلال فترات الليل والساعات الأولى من الصباح، نظرًا للانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، لا سيما في المناطق الشمالية ووسط وجنوب الصعيد.

للسائقين: يُنصح بـتوخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة، بسبب احتمالية وجود شبورة مائية في الصباح ونشاط الرياح المثيرة للأتربة.

لمرضى الحساسية والجهاز التنفسي: يُفضل ارتداء الكمامات، لا سيما في الأماكن التي تشهد نشاطًا ملحوظًا للرياح المحملة بالغبار والأتربة، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية الرسمية لأي تحديثات مفاجئة في حالة الطقس.

تقلبات ربيعية مستمرة

ويُعد هذا الانخفاض في درجات الحرارة واستمرار نشاط الرياح أحد الملامح التقليدية لفصل الربيع في مصر، الذي يتميز بعدم استقراره وظهور موجات من البرودة تعقب فترات من الدفء.

وتشير التوقعات إلى احتمالية استمرار الأجواء المتقلبة خلال الأيام المقبلة، مع مراقبة مستمرة من الهيئة لأي تغييرات سريعة قد تطرأ على الوضع الجوي.

وتدعو هيئة الأرصاد المواطنين إلى البقاء على اطلاع دائم من خلال النشرات الجوية الرسمية، وعدم الانخداع بفترات الدفء المؤقت، خاصة وأن تقلبات "برمودة" قد تحمل مفاجآت خلال النصف الثاني من الشهر.