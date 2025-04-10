بورصة الدواجن.. تراجع أسعار الفراخ البيضاء واستقرار سعر البيض اليوم الخميس 10-4-2025

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أحمد جودة - القاهرة - بورصة الدواجن.. تراجع أسعار الفراخ البيضاء واستقرار سعر البيض اليوم الخميس 10 أبريل 2025.

أسعار الفراخ اليوم، شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 10 أبريل 2025 تغيرات ملحوظة في الأسواق، حيث تراجع أسعار الفراخ البيضاء واستقرار أسعار البيض مع بداية تعاملات اليوم.

أسعار الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس 10 أبريل 2025

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن والأسواق المحلية تراجع سعر الفراخ البيضاء في المزارع، بينما استقرت أسعار البيض الأحمر والأبيض في الأسواق، ويعتبر هذا التطور مؤشرًا إيجابيًا لمحاولات استقرار الأسعار بعد فترة من التقلبات.

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء في المزارع

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع 78 جنيهًا، مما يعكس انخفاضًا ملحوظًا يساهم في تخفيف عبء التكاليف على المستهلكين.

ويأتي هذا التراجع في إطار جهود المنتجين للتكيف مع متغيرات العرض والطلب في السوق.

أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق المحلية اليوم

وتراوحت أسعار كيلو الفراخ البيضاء بين 83 إلى 88 جنيهًا، مما يدل على تباين الطرح مقارنة بسعر المزارع الذي يشهد أسعارًا أقل نسبيًا، ويعتبر هذا الفارق مؤشرًا على اختلاف سياسات التسعير بين المزارع والأسواق.

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ بين المزارع والأسواق

وسجل سعر كيلو الفراخ الأبيض البياض في المزارع 60 جنيهًا، بينما تراوحت الأسعار في الأسواق بين 65 إلى 70 جنيهًا.

ويشير ذلك إلى تباين بسيط في التسعير يمكن أن يؤثر في قرارات الشراء للمستهلكين.

أسعار الفراخ الحمراء والبياض

وبالنسبة للفراخ الحمراء، سجل سعر كيلو الفراخ الأحمر البياض في المزارع 75 جنيهًا، مع أسعار أسواق تتراوح بين 80 إلى 85 جنيهًا.

ويظهر هذا التباين في الأسعار اختلافًا ضمن المنتجين والتوزيع في الأسواق.

أسعار كيلو الفراخ الساسو (الأحمر والرزي)

وتم تسجيل سعر كيلو الفراخ الساسو الأحمر 83 جنيهًا في المزارع مع تذبذب الأسعار في الأسواق بين 88 إلى 93 جنيهًا.

بينما بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو الرزي 86 جنيهًا في المزارع، وارتفعت الأسعار في الأسواق لتتراوح بين 90 إلى 96 جنيهًا، مما يعكس فروقًا طفيفة حسب نوع الفراخ.

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ الأمهات

وسجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء في المزارع 58 جنيهًا، بينما تراوحت الأسعار في الأسواق بين 63 إلى 68 جنيهًا، وهو فارق قد يؤثر على عمليات البيع بالجملة والتجزئة في السوق المحلي.

سعر الكتكوت لمختلف الفئات

وشهد سعر الكتكوت تفاوتًا بين فئتين؛ حيث تراوح سعر الكتكوت الأهالي ما بين 35 و37 جنيهًا، في حين وصل سعر كتكوت الشركات بين 40 إلى 45 جنيهًا، وهو ما يعكس اختلاف استراتيجيات التسعير حسب السوق المستهدف.

أسعار الفراخ اليوم

استقرار أسعار البيض

فيما يتعلق بالبيض، فقد استقر سعر كرتونة البيض الأحمر عند 145 جنيهًا جملة، مع تفاوت بسيط للمستهلك بين 150 إلى 155 جنيهًا.

أما البيض الأبيض فقد سجل سعر الكرتونة 140 جنيهًا جملة مع سعر للمستهلك يتراوح بين 145 إلى 150 جنيهًا، بينما جاء البيض البلدي بسعر 110 جنيهًا جملة مع تفاوت للمستهلك بين 115 إلى 120 جنيهًا.

إعادة التوازن

ويُعد تراجع أسعار الفراخ البيضاء واستقرار أسعار البيض مؤشرًا على توجه الأسواق نحو إعادة التوازن بعد التقلبات السابقة، حيث يسعى التجار والمنتجون إلى تعزيز الثقة في السوق المحلي عبر تحقيق استقرار الأسعار وتوفير سلع بأسعار مناسبة للمستهلكين.