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أحمد جودة - القاهرة - قبل حلول عيد الأضحى المبارك.. استقرار أسعار اللحوم اليوم الخميس 10 أبريل 2025 بالأسواق.

أسعار اللحوم اليوم، شهدت أسعار اللحوم في مصر اليوم الخميس 10 أبريل 2025 استقرارًا ملحوظًا مع توازن بين العرض والطلب في الأسواق، حيث يرجع ذلك إلى الجهود الحكومية المبذولة لتوفير اللحوم بأسعار تنافسية تناسب مختلف الفئات المجتمعية.

وتشمل المبادرات المتعددة لتخفيف الأعباء الاقتصادية، توفير اللحوم المحلية بأسعار متنوعة، مما ساهم في ضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات الأسواق بشكل مستدام.

أسعار اللحوم اليوم.. وتعكس الأسعار الحالية للحوم استقرار الأسواق واتجاهها نحو تقديم منتجات تناسب مختلف الشرائح الاجتماعية.

وتسجل أسعار اللحوم بنوعيها البلدية والمستوردة، استقرارا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الخميس 10أبريل 2025، حيث تراوح سعر كيلو اللحوم البتلو ما بين 350 و400 جنيه.

وتستعرض «بوابة دوت الخليج »، لمتابعيه أسعار اللحوم بنوعيها المستوردة والبلدي، ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات.

أسعار اللحوم اليوم

أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الخميس 10 أبريل 2025

وجاءت قائمة الأسعار كالتالي: -

البفتيك: 380 جنيهًا للكيلو.

عرق التربيانكو: 380 جنيهًا.

لحم الموزة: 360 جنيهًا.

الكفتة الحاتي: 320 جنيهًا.

ريش الضاني: 390 جنيهًا.

اللحم الضاني: 400 جنيهًا.

اللحم المفروم، تباع الأصناف الحمراء بـ355 جنيهًا.

بينما اللحم المفروم الدسم متاح بسعر 330 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم

سجل سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 420 جنيهًا.

فيما بلغ سعر الكيلو من المفروم البلدي ما بين 330 و450 جنيه.

فيما تراوح سعر اللحوم البتلو ما بين 350 و400 جنيه.

ويتراوح سعر الكبدة البلدي ما بين 300 و350 جنيهًا.

أما عن سعر كيلو اللحم الجملي فيتراوح ما بين 270 و300 جنيه.

أسعار اللحوم في منافذ لحوم وطنية

وصل سعر اللحم وش فخدة إلى 300 جنيه.

كما بلغ سعر الموزة نحو 295 جنيهًا.

وسجل سعر عِرق الفلتو نحو 350 جنيهًا.

فيما بلغ سعر الكيلو من اللحم البقري نحو 280 جنيهًا.

بينما سجل سعر البفتيك والاستيك نحو 325 جنيهًا.

كما تراوح سعر الكبدة الطازجة ما بين 300 و350 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم

أسعار اللحوم أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

وبلغ سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.

وسجل سعر اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر اللحم المفروم إلى 230 جنيهًا.

فيما سجل سعر اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر الكبدة نحو 250 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم

أسعار المنتجات المرتبطة باللحوم.

ويوجد مجموعة واسعة من المنتجات الأخرى المرتبطة باللحوم، وفيما يلي قائمة بأبرز أسعارها.

العكاوي: 520 جنيهًا للكيلو.

الفشة: 170 جنيهًا.

الكرشة المتنظفة: 150 جنيهًا.

الكوارع: تبدأ من 350 جنيهًا حسب الحجم.

اللسان: 280 جنيهًا للكيلو.

الكلاوي: 280 جنيهًا.

وتظهر هذه الأسعار تنوعًا كبيرًا يعكس القدرة على تلبية احتياجات الطبقات المختلفة مع الحفاظ على جودة المنتجات ودعم القوة الشرائية للمواطنين.