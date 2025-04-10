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أحمد جودة - القاهرة - انخفاض للحرارة وأمطار ورياح | حالة الطقس اليوم الخميس 10 أبريل 2025.

الأرصاد، حالة الطقس اليوم الخميس 10 أبريل 2025، حالة الطقس اليوم، حالة الطقس.. كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 10 أبريل 2025، على محافظات ومدن مصر.

حيث من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاضًا آخر في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بقيم تتراوح بين 4 إلى 5 درجات مئوية.

حالة الطقس اليوم، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ليسود اليوم طقس معتدل نهارا على أغلب الأنحاء حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس 10 أبريل 2025

حالة الطقس اليوم

سقوط الأمطار

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري، ومدن القناة، ووسط سيناء. كما يمكن أن نشهد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

حركة الرياح

ويتوقع خبر الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجود حركة نشاط للرياح، حيث سيشهد يوم الخميس نشاطًا في الرياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد بشكل متقطع.

اضطراب الملاحة البحرية

حالة البحر الأحمر وخليج السويس

ويتوقع أن تكون هناك سرعة رياح تتراوح بين 50 إلى 70 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 4 متر.

البحر المتوسط

ومن المتوقع أن تكون سرعة الرياح بين 50 إلى 60 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 متر.

حالة الطقس اليوم

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر