"الأوقاف والبحوث الاجتماعية تطلقان ندوات لتصحيح مفاهيم التواصل الاجتماعي"

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أحمد جودة - القاهرة - تطلق وزارة الأوقاف بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، سلسلة ندوات توعوية موسعة، تحت عنوان: "وسائل التواصل الاجتماعي: الإيجابيات والسلبيات"، ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي، وتحصين المواطنين من مخاطر الاستخدام السلبي لتلك الوسائل، وذلك في عدد من المحافظات وهي: السويس، والإسكندرية، والغربية، والقليوبية، والجيزة.

وتسعى وزارة الأوقاف والمركز القومي للبحوث الاجتماعية من خلال هذه الندوات، إلى كشف الجوانب المضيئة في استخدام وسائل التواصل؛ من دعم التعليم، وتقوية الروابط الاجتماعية، وإتاحة فرص للتعبير البنّاء، مع التنبيه في الوقت ذاته إلى المخاطر الكامنة كالشائعات، والتنمر الإلكتروني، وانتهاك الخصوصية، ونشر الفكر المتطرف.

وتؤكد وزارة الأوقاف من خلال هذه المبادرة التوعوية، أن بناء الوعي هو أحد محاور الأمن القومي، وأن مواجهة الأفكار الهدامة لا تكون إلا بعقلية مستنيرة، وفكر رشيد قادر على التفريق بين النافع والضار، وبين الحرية والفوضى.

وتحرص هذه الندوات على تقديم محتوى علمي وعملي متوازن، يجمع بين الرؤية الدينية الصحيحة، والتحليل الاجتماعي المتعمق، ويشارك فيها نخبة من أساتذة الجامعات؛ وعلماء الأوقاف، والخبراء المتخصصين في علم الاجتماع وعلم النفس.

وتشهد الندوات حضورًا مفتوحًا لعموم المواطنين، خاصة الشباب ورواد المساجد، في توقيتات متنوعة؛ تتيح لأكبر عدد ممكن من الجمهور الحضور والمشاركة، وذلك ضمن خطة الوزارة لنشر الفكر الوسطي، ومواجهة الفكر المتطرف بأساليب عملية وجذابة.