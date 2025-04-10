صحح مفاهيمك: ندوة علمية "بمدرسة الظاهر الثانوية العسكرية للبنين "بشأن رشق وسائل المواصلات بالحجارة

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أحمد جودة - القاهرة - عُقدت اليوم ندوة علمية بمدرسة الظاهر الثانوية العسكرية للبنين بالقاهرة، ضمن حملة "صحح مفاهيمك" التي أطلقتها وزارة الأوقاف، وذلك بهدف مواجهة المفاهيم المغلوطة، وتصحيح السلوكيات السلبية، وتحصين المجتمع من الأفكار الهدامة التي تهدد أمنه واستقراره.

عقدت الندوة بالاشتراك بين وزارة الأوقاف ووزارة النقل والمواصلات وكنيسة مارجرجس المطرية، وبحضور كلٍّ من: الشيخ عباس صالح، إمام مسجد النور بالعباسية؛ والقس بولا فؤاد رياض، كاهن كنيسة مارجرجس المطرية بالقاهرة؛ والعميد أركان حرب حسام الدين علي كحيل، مدير عام الإدارة العامة للأمن بالهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ والشيخ ميمي جمال شتا غانم، مدير إدارة أوقاف العباسية؛ والأستاذ طارق عبدالله، وكيل الإدارة التعليمية بالشرابية؛ والأستاذة زينب إبراهيم، مدير إدارة المدرسة.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف نفذت العديد من الندوات العلمية على مستوى الجمهورية، تحت عنوان: «كل المسلم على المسلم حرام: حرمة رشق وسائل المواصلات بالحجارة»، وذلك ضمن جهودها المستمرة لنشر الفكر الوسطي الرشيد، وبناء وعي عام سليم بقضايا الوطن والمجتمع.

وقد سلط العلماء المشاركون الضوءَ على خطورة هذا السلوك العدواني، مؤكدين أنه منافٍ لتعاليم الإسلام، ويقع في دائرة الجرم والعدوان المحرم شرعًا، مستشهدين بقول الله تعالى: "وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ"، وقول سيدنا النبي ﷺ في خطبة الوداع: "إنَّ دِماءَكُمْ وأَمْوالَكُمْ وأَعْراضَكُمْ علَيْكُم حَرامٌ".

ودعت وزارة الأوقاف من خلال تلك الندوات إلى تفعيل دور المساجد والإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في التوعية بخطورة هذه الظاهرة، وإبراز تأثيرها السلبي في حياة الناس اليومية، وفي حركة المواصلات وأمان الطرق. وناشدت الوزارة جميع المواطنين بالتحلي بروح المسئولية، والإبلاغ عن كل من تسول له نفسه العبث بالمرافق العامة، مؤكدة أن حماية الوطن مسئولية جماعية، لا تقل أهمية عن أي واجب وطني آخر.

يأتي هذا ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك" التي أطلقتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات، لتشمل مختلف المحافظات، ومختلف الفئات العمرية، عبر خطب الجمعة، والندوات، والدروس، واللقاءات المفتوحة، لخلق وعي حقيقي مستنير يصون المجتمع من كل فكر منحرف أو سلوك مدمر.