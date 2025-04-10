نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة يستعد لإطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر EPSF Conference في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منذ تأسيسه عام 1982، يلعب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة (EPSF) دورًا محوريًا في دعم طلاب الصيدلة والارتقاء بمهاراتهم العلمية والمهنية. وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، أطلق الاتحاد مؤتمر EPSF Conference، الذي بات منصة سنوية تجمع الطلاب والخبراء والشركات الكبرى في القطاع الدوائي، مقدمًا تجربة تعليمية ومهنية متكاملة.

وفي هذا الإطار، يستعد الاتحاد لإطلاق النسخة الرابعة من المؤتمر، والتي تأتي هذا العام بحلة متجددة ومحتوى أكثر شمولًا وتأثيرًا في مسيرة طلاب الصيدلة، مستهدفةً تعزيز معارفهم وفتح آفاق جديدة أمامهم في سوق العمل.

ويشهد المؤتمر هذا العام مشاركة بارزة من منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة اليونيسيف (UNICEF)، إلى جانب ممثلين عن وزارة الصحة المصرية، والهيئة المصرية للدواء، فضلًا عن حضور شخصيات مرموقة في مجالات الصيدلة والتسويق وريادة الأعمال.

كما يشهد الحدث حضورًا واسعًا من كبرى شركات الأدوية والمؤسسات الرائدة في الصناعة الدوائية، والتي ستنظم ورش عمل تدريبية متخصصة تتيح للطلاب فرصة ثمينة لاكتساب خبرات عملية مباشرة تؤهلهم لمتطلبات سوق العمل المتجددة.

وقد استضافت النسخ السابقة نخبة من الشخصيات البارزة مثل الدكتور محمد عثمان، الدكتور محمد أيمن، الدكتور حاتم ستين، الدكتور عمرو عطا الله، الدكتورة دعاء كامل، الدكتور حازم طارق، والدكتور معاذ عارف، إلى جانب عمداء كليات الصيدلة من مختلف الجامعات المصرية. كما حظيت الفعاليات السابقة بدعم كبير من هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة ونقابة الصيادلة.

ويهدف المؤتمر إلى تمكين طلاب الصيدلة من خلال جلسات علمية وورش عمل تدريبية تسهم في تنمية معارفهم وخبراتهم في مختلف التخصصات الدوائية، إلى جانب تسليط الضوء على إنجازات الاتحاد السنوية، واستعراض أحدث مستجدات القطاع، وإتاحة الفرصة للتفاعل المباشر مع الخبراء والمتخصصين.

ويمثل المؤتمر كذلك منصة حيوية لتعزيز التواصل بين طلاب الصيدلة وسوق العمل، حيث يوفر بيئة تفاعلية تُمكنهم من مناقشة التحديات الراهنة واستكشاف الفرص المستقبلية مع نخبة من القادة والخبراء.

ترقبوا النسخة الرابعة من مؤتمر EPSF Conference، المقرر انعقادها يوم 30 أبريل الجاري بفندق Triumph Plaza Hotel في مصر الجديدة، حيث تنتظر طلاب الصيدلة تجربة فريدة تثري معارفهم وتفتح أمامهم أبواب المستقبل المهني المشرق.