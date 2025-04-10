وكالة الفضاء المصرية توقع ثلاث بروتوكولات تعاون مع جامعة أسيوط لدعم البحث العلمي وتطبيقات الفضاء

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أحمد جودة - القاهرة - في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية، استقبل الأستاذ الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، صباح اليوم الأربعاء الموافق 9 إبريل 2025، الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوكالة بالقاهرة.



وقد ضم الوفد المرافق لمعالي رئيس الجامعة كلًا من الأستاذ الدكتور/ دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق – المستشار القانوني لرئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور/ خالد صلاح سعيد عميد كلية الهندسة والأستاذ الدكتور/ أحمد سعد عميد الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية،و الأستاذ الدكتور/ محمد عدوي مدير مركز الدراسات الإستراتيجية بالجامعة – وكيل كلية التجارة والأستاذ/ ابراهيم عبد التواب مدير عام مكتب رئيس الجامعة بالقاهرة،و الأستاذ/ احمد عابدين مدير الإعلام بالجامعة، والأستاذ/ روماني فؤاد بالعلاقات العامة.



في إطار مراسم توقيع البروتوكولات، تحدث الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن تاريخ الجامعة العريق ومكانتها المرموقة بين الجامعات المصرية، والتي تأسست عام 1957 كأول جامعة في صعيد مصر، ومنذ ذلك الحين، لعبت دورًا رياديًا في تقديم برامج أكاديمية متميزة وإعداد خريجين مؤهلين في مختلف المجالات. تضم الجامعة حاليًا تسع عشرة كلية وثلاثة معاهد، تشمل كليات عملية بارزة مثل الهندسة، والطب، والصيدلة، والعلوم، والحاسبات والمعلومات. وأشار الدكتور المنشاوي إلى أن الجامعة تواصل تحديث برامجها الأكاديمية لتواكب التطورات العالمية.



ومن جانبه، قدّم الأستاذ الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، عرضًا تقديميًا شاملًا استعرض خلاله الإمكانات المتقدمة التي تمتلكها الوكالة، والمنشآت الفنية والتقنية المتخصصة التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا رائدًا في مجال تكنولوجيا الفضاء. وتطرق في عرضه إلى البنية التحتية المتطورة، ومن بينها مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية (AITC)، ومحطة الاستقبال والتحكم في الأقمار، إلى جانب قدرات الوكالة في تصنيع النظم الفضائية، واعتمادها على كفاءات وطنية من الخبراء والمهندسين المدربين على أعلى مستوى.



كما سلط الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه "أكاديمية الفضاء المصرية" في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية، وتوفير برامج تدريبية متقدمة، تخدم أهداف الدولة في توطين التكنولوجيا، وتعزز التعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات الدولية العاملة في هذا القطاع الحيوي.



شهدت الزيارة توقيع ثلاث بروتوكولات تعاون بين وكالة الفضاء المصرية وكل من: جامعة أسيوط، وجامعة أسيوط التكنولوجية الدولية، وجامعة أسيوط الأهلية، بهدف دعم البحث العلمي والتعليم في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتوظيف تطبيقات الاستشعار عن بُعد لخدمة أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب بناء قدرات الطلاب والباحثين في التخصصات الدقيقة.



وتسري بنود التعاون على مجالات متقدمة تشمل: بناء القدرات البشرية، تنفيذ المشروعات البحثية المشتركة، تبادل الخبرات والمعلومات، المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية، وتقديم فرص التدريب والتأهيل للطلبة والباحثين من الطرفين، وذلك بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الجيل القادم من المتخصصين في مجالات الفضاء والتكنولوجيا.



وعقب مراسم التوقيع، جرى تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين، وتعكس هذه البروتوكولات التزام الجانبين بتكامل الجهود الأكاديمية والتطبيقية، بما يسهم في إعداد جيل من الكوادر الوطنية القادرة على قيادة مجالات الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة، وتحقيق الريادة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.